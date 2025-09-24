Casi irrisolti in Italia | tecniche investigative e sfide ancora aperte

I casi irrisolti non sono soltanto misteri mai chiariti, ma veri e propri banchi di prova per il sistema giudiziario e per la fiducia dei cittadini nello Stato. I casi irrisolti rappresentano una delle zone d’ombra più affascinanti e inquietanti della criminologia. Non sono soltanto misteri mai chiariti, ma veri e propri banchi di prova per il sistema giudiziario e per la fiducia dei cittadini nello Stato. In Italia, alcune vicende – dal caso di Emanuela Orlandi al Mostro di Firenze, fino alla scomparsa di Denise Pipitone – hanno segnato intere generazioni. Comprendere perché non siano stati risolti significa analizzare insieme il lavoro investigativo, il quadro normativo e le dinamiche sociali che influenzano la ricerca della verità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it