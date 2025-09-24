Cascate d' acqua a Blevio un residente | Disastro in venti minuti

"In venti minuti il finimondo", racconta Momi, gestore dell'omonimo risorante di Blevio: "Quando ci sono queste bombe d'acqua penso si possa fare veramente ben poco. Tanto spavento, speriamo nel sole nei prossimi giorni". "La situazione è complicata - aggiunge Ilaria Sizzia, che gestisce un'attività per bambini - ieri era tutta piena la palestra, ma ieri sera ha di nuovo piovuto e adesso sta colando lungo i muri della palestra. Ad averlo saputo non avrei neanche pulito perché non vale la pena, non so neanche da parte iniziare" (video di Iacopo Altobelli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Si tuffa in acqua alle cascate di Valbura ma non riemerge, 25enne morto davanti agli amici

Supercella, strade allagate, cascate d'acqua, alberi caduti: foto e video dei disastri

Incidente a Noasca: uomo caduto in acqua nella zona delle cascate, morto

Ondata di maltempo anche in Spagna. Un violento nubifragio in Catalogna innesca cascate di acqua e fango sul Montserrat - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, colate di fango e frane in provincia di Como: un ferito, a Blevio 50 sfollati – I video; Maltempo a Como e provincia, notte da incubo: Lariana e Regina chiuse, frane e devastazione ovunque; Como, disastro maltempo: auto trascinate dal fango. Lariana e Regina invase da acqua e detriti. Martedì scuole chiuse.

Cascate del Lazio, gli angoli nascosti per un bagno anche in ottobre - Laghetti azzurri, salti d’acqua e natura che esplode di colori autunnali: 5 cascate del Lazio perfette per un bagno rigenerante. Si legge su msn.com

Nubifragio a Genova, cascate d’acqua dal ponte dell’Aurelia sul fiume Sori: il video - "Siamo in un momento in cui la guerra viene normalizzata, è difficile entrare nel discorso pubblico con un'alternativa. ilfattoquotidiano.it scrive