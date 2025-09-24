Casal Selce polemiche per la riqualificazione dell' area verde | Contentino per farci digerire quel mostro del biodigestore
A Casal Selce sta per partire il cantiere di riqualificazione dell’area verde di via Bausani. Un intervento inserito nel progetto Ossigeno della Regione Lazio ma che sta creando dibattito fra i cittadini. Infatti se da una parte i lavori daranno respiro all’area, sono diversi i residenti che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Al via il cantiere anche per il biodigestore di Casal Selce: è il secondo impianto in fase di costruzione
Ombrelloni per opporsi al biodigestore di Casal Selce: la protesta dei cittadini contro l'impianto
Protestano con gli ombrelloni a Roma per dire no al biodigestore di Casal Selce
Da piazza Ormea il corteo contro il biodigestore di Casal Selce: Una strage annunciata.
