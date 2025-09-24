Il nome è un omaggio alla mamma del compianto stilista Giorgio Armani, che ha fortemente voluto questo progetto dedicato ai bambini. Si chiamerà casa Mariù, il soprannome di Maria Raimondi, e sarà una casa dedicata ai bambini. Il Re della moda voleva, infatti, promuovere i valori in cui ha sempre creduto, a conferma dell’attenzione e della sensibilità ai temi dei più fragili. Casa Mariù, l’ultimo desiderio di Armani a favore dei bambini. Quando era ancora in vita, Armani aveva parlato di “Un futuro migliore parte da un’infanzia, se non felice come tutti i bambini meriterebbero, almeno serena e formativa, della quale la famiglia e la scuola sono il centro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Casa Mariù, il progetto per i bambini di Giorgio Armani