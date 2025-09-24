Casa Mariù il progetto per i bambini di Giorgio Armani
Il nome è un omaggio alla mamma del compianto stilista Giorgio Armani, che ha fortemente voluto questo progetto dedicato ai bambini. Si chiamerà casa Mariù, il soprannome di Maria Raimondi, e sarà una casa dedicata ai bambini. Il Re della moda voleva, infatti, promuovere i valori in cui ha sempre creduto, a conferma dell’attenzione e della sensibilità ai temi dei più fragili. Casa Mariù, l’ultimo desiderio di Armani a favore dei bambini. Quando era ancora in vita, Armani aveva parlato di “Un futuro migliore parte da un’infanzia, se non felice come tutti i bambini meriterebbero, almeno serena e formativa, della quale la famiglia e la scuola sono il centro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: casa - mari
Lo stadio Mari riapre i cancelli: il Legnano torna a giocare a casa
Una casa per l’archivio degli archivi. Gregotti, Mari e 40 sguardi d’artista
Breathtaking a Venezia, un viaggio immersivo (con Sting) nell’inquinamento dei mari a Casa Sanlorenzo: “La plastica ci toglie il respiro”
PanDolce Casamari - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Armani ha fondato Casa Mariù per sostenere il diritto all’istruzione dei bambini; Giorgio Armani e l’ultimo lascito per i bimbi del mondo | cos’è Casa Mariù.
Armani lancia un progetto internazionale a favore dei bambini - L'iniziativa per il diritto all’istruzione promossa da Casa Mariù, che lo stilista avrebbe annunciato in occasione dello show del cinquantenario, coinvolge 8 strutture dedicate all’infanzia in 6 paesi ... it.fashionnetwork.com scrive
Casa Mariù, il lascito di Giorgio Armani per i bambini - L'avrebbe voluta annunciare lui stesso in occasione della sfilata celebrativa del cinquantesimo anniversario dell'azienda, rimane come suo ultimo lascito: Casa Mariù è il progetto internazionale che G ... Scrive msn.com