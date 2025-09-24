Casa della Comunità a Perugia il nuovo punto unico di accoglienza tagli i tempi della burocrazia | ecco come funziona
Primo open day regionale dedicato al Punto unico di accesso che si trova nelle Casa di Comunità (di quartieri e frazioni) in questo caso i festeggiamenti sono avvenuti - organizzati dalla direzione generale della Usl Umbria 1, insieme alla Regione Umbria e al Comune di Perugia - nella struttura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: casa - comunit
https://www.belvederenews.net/comunita-sotto-choc-giovane-trovato-morto-in-casa/ - facebook.com Vai su Facebook
Onorificenze conferite ad alcuni personaggi legati alla comunità eugubina: dal capitano Zago al direttore della Casa Famiglia S.Lucia, Girelli.