Casa della Comunità a Perugia il nuovo punto unico di accoglienza tagli i tempi della burocrazia | ecco come funziona

Perugiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo open day regionale dedicato al Punto unico di accesso che si trova nelle Casa di Comunità (di quartieri e frazioni) in questo caso i festeggiamenti sono avvenuti - organizzati dalla direzione generale della Usl Umbria 1, insieme alla Regione Umbria e al Comune di Perugia - nella struttura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - comunit

Onorificenze conferite ad alcuni personaggi legati alla comunità eugubina: dal capitano Zago al direttore della Casa Famiglia S.Lucia, Girelli.

Cerca Video su questo argomento: Casa Comunit224 Perugia Nuovo