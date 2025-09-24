Cartiere Carrara quasi 500 milioni di fatturato | bilancio di sostenibilità 2024 presentato a Firenze
Firenze, 24 settembre 2025 – Crescita economica e attenzione all’ambiente viaggiano insieme per Cartiere Carrara, che nel 2024 ha sfiorato i 500 milioni di euro di fatturato, con un valore della produzione pari a 465 milioni e una crescita dei volumi di circa il 7% rispetto all’anno precedente. La produzione ha raggiunto 300 mila tonnellate di carta tissue, mentre la forza lavoro è salita con 86 nuove assunzioni, per un totale di otlre 800 dipendenti a livello di gruppo. I numeri sono stati presentati ieri a Firenze, all’Auditorium Innovation Centre, nel corso della presentazione del bilancio di sostenibilità 2024, redatto per la prima volta in conformità con i principi Esrs (European Sustainability Reporting Standards), anticipando la normativa europea in materia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
