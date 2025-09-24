Carta del docente | meno soldi e niente per i precari? Facciamo chiarezza DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli LIVE Giovedì 25 settembre alle 17 | 00

Carta del docente, cosa accadrà nel 2025-2026? Per fare il punto della situazione sul bonus destinato alla formazione degli insegnanti, ecco la puntata di Diritto in cattedra, il format di consulenza legale in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e Youtube). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: carta - docente

Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale

Carta del docente anche ai supplenti brevi: la Corte di Giustizia UE boccia l’esclusione automatica. Scarica sentenza

Carta docente anche ai supplenti brevi? L’Europa apre alla possibilità. SPECIALE con Miceli (Anief) LIVE Venerdì 4 luglio alle 15:45

MODULO 1 ONLINE DEL #CORSOABA IN COLLABORAZIONE CON Edizioni Centro Studi Erickson ECM E POSSIBILITÀ DI PAGARE CON LA #CARTADOCENTE Sono aperte le iscrizioni al MODULO 1 del Corso per TAC in collaborazione con Edizioni E - facebook.com Vai su Facebook

Carta del docente 2025/26: 500 euro o di meno? Pagina ancora “vuota”, nessun segnale - X Vai su X

Carta del docente: meno soldi e niente per i precari? Facciamo chiarezza. DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli. LIVE Giovedì 25 settembre alle 17:00; Carta del docente 2025/26: 500 euro o di meno? Pagina ancora vuota, nessun segnale; Carta del docente 2025, da settembre cambia tutto (meno soldi ma più inclusiva).

Carta del docente 2025/26: 500 euro o di meno? Pagina ancora “vuota”, nessun segnale - Quando sarà accreditato il bonus Carta docente relativo all'anno scolastico 2025/26? orizzontescuola.it scrive

Carta docente, il bonus 2025 sarà accreditato ai docenti con supplenza al 31 agosto 2026. Escluse nomine al 30 giugno e temporanee - it è momentaneamente inattivo per le procedure legate all'attivazione ... Come scrive orizzontescuola.it