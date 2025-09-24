Carta del docente | giudice riconosce diritto ai precari
Il Tribunale di Padova ha stabilito che anche i docenti con supplenze (almeno 180 giorni complessivi) hanno diritto alla Carta del docente da 1.500 €, equiparando i precari ai colleghi di ruolo. La decisione richiama la Dir. 199970CE, la giurisprudenza UE e nazionale, e apre la strada a ricorsi per recuperare i contributi formativi negati. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
