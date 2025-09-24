Carpi-Ravenna 1-2 | Un discusso rigore beffa i biancorossi nel finale

Modenatoday.it | 24 set 2025

In cauda venenum. A 4' dalla fine un calcio di rigore realizzato da Luciani vale i tre punti che prendono la via di Ravenna, lasciando al Carpi solo tanto rammarico per una sconfitta, che, per quanto visto soprattutto nella ripresa, la squadra di Cassani non avrebbe di certo meritato. Al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: carpi - ravenna

