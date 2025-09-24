Carpi-Ravenna 1-2 | Un discusso rigore beffa i biancorossi nel finale
In cauda venenum. A 4' dalla fine un calcio di rigore realizzato da Luciani vale i tre punti che prendono la via di Ravenna, lasciando al Carpi solo tanto rammarico per una sconfitta, che, per quanto visto soprattutto nella ripresa, la squadra di Cassani non avrebbe di certo meritato. Al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
#SerieC gr.B Ascoli-Pineto 3-0 Bra-Livorno 0-1 Carpi-Ravenna 1-2 Perugia-Sambenedettese 1-2 league table (top5) 1? Arezzo 15 2? Ravenna 15 3? Ascoli 14 4? Juventus NextGen 11 5? Gubbio 11 #calcio #football - X Vai su X
Calcio C, il Ravenna passa anche a Carpi e resta al comando, vince il Forlì - facebook.com Vai su Facebook
