Carpi beffato nel finale Rigore polemiche e rosso
carpi 1 ravenna 2 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli (16’st Casarini), Rosetti (45’st Pietra), Rigo (27’st Stanzani); Cortesi, Amayah (45’st Sall); Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Visani, Tourè, Arcopinto, Forte. All. Cassani. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi (34’st Da Pozzo), Bianconi (43’st Esposito), Solini; Donati, Tenkorang, Lonardi (34’st Rapaj), Rossetti, Falbo; Spini (23’st Luciani), Zagre (23’st Motti). A disp. Stagni, Borra, Zakaria, Sermenghi, Menegazzo, Ilari, Calandrini, Okaka. All. Marchionni. Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato Reti: 15’ Spini, 29’st Casarini, 42’st (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
