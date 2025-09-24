Carofano weekend da brividi a Vallelunga | rimonta straordinaria fino al quarto posto
Tempo di lettura: 2 minuti Emozioni forti al circuito di Vallelunga, dove nel weekend si è disputata una delle tappe della Formula X Italian Series. Protagonista assoluto il pilota telesino Valentino Carofano, impegnato nella categoria Formula 3, capace di trasformare un fine settimana complicatissimo in una vera e propria impresa. Il venerdì era iniziato nel migliore dei modi: Carofano aveva fatto registrare tempi eccellenti, piazzandosi al secondo posto nelle prove libere. Il setup della monoposto sembrava perfetto e il team appariva fiducioso in vista delle qualifiche. Ma sabato la situazione si è ribaltata.
In questa notizia si parla di: carofano - weekend
