Carmelo Bene antisociale e spirituale

Si trova quello che si cerca e io in qualsiasi cosa legga di o su Carmelo Bene trovo il fatto religioso. Lo trovo ancor più facilmente in “ Solo l’amore di Dio esiste ” edito da Kurumuny e firmato da Filippo La Porta che così definisce il grande artista: “ Un santo mancato, un mistico fallito, animato da una devozione febbrile e impossibile, da una fede disperatamente senza oggetto ”. Fallito fino a un certo punto, siccome “la religiosità straniata o blasfema è l’unica via che in un mondo totalmente desacralizzato ci fa almeno presentire un vuoto, precondizione per afferrare un qualche pieno, come sanno tutti i mistici”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Carmelo Bene antisociale e spirituale

