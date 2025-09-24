Carlos Alcaraz chiarisce | Sono a Tokyo non per evitare Sinner anzi…Pronto ai cambiamenti che apporterà

Domani, nella mattinata italiana, Carlos Alcaraz farà il proprio esordio nell’ ATP500 di Tokyo (Giappone). Sul cemento nipponico, lo spagnolo affronterà l’argentino Sebastian Baez e sarà la prima occasione per vedere all’opera l’iberico in un torneo ufficiale dopo aver conquistato la vetta della classifica mondiale e scavalcato Jannik Sinner. Il successo di Carlitos nella finale degli US Open è stato decisivo. Una prestazione straordinaria di Alcaraz, capace di sciorinare un tennis stellare nell’atto conclusivo a Flushing Meadows. Per questo motivo, Sinner nella conferenza post-match aveva annunciato di apportare alcuni cambiamenti nel suo tennis in vista della prossima sfida contro il murciano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz chiarisce: “Sono a Tokyo non per evitare Sinner anzi…Pronto ai cambiamenti che apporterà”

Infine, nella conferenza stampa alla vigilia del suo esordio assoluto al Japan Open, Carlos Alcaraz ha parlato anche del suo rivale Jannik Sinner e del futuro: "So che cambierà qualcosa rispetto all'ultima partita. È la stessa cosa che ho fatto io quando ho

