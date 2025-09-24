Carlo Conti torna in prima serata con Tale e Quale Show quando andrà in onda la prima puntata

Torna in prima serata dal 26 settembre su Rai1 Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti arrivato alla 15esima edizione. Tra i 12 partecipanti nomi come Flavio Insinna, Pamela Petrarolo e Gianni Ippoliti. Confermata la giuria con Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carlo - conti

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…”

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

I magnifici 11 (10 + 1) di Carlo Conti Tale e Quale Show è pronto a riaprire i battenti per una quindicesima edizione ricca di novità. Da venerdì 26 settembre in prima serata #Rai1 con la super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessi - facebook.com Vai su Facebook

Iscrizioni ferme per #AreaSanremo2025: Carlo Conti nuovo direttore artistico, due finalisti a #SanremoGiovani. In arrivo anche un progetto turistico che cambia le regole del gioco - X Vai su X

Carlo Conti torna in prima serata con Tale e Quale Show, quando andrà in onda la prima puntata; Carlo Conti presenta la nuova stagione di Tale e Quale Show; Carlo Conti torna in tv con il programma Ne vedremo delle belle.

Carlo Conti torna in prima serata con Tale e Quale Show, quando andrà in onda la prima puntata - Torna in prima serata dal 26 settembre su Rai1 Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti arrivato alla 15esima edizione ... Da fanpage.it

Torna “Tale e quale show”, Conti “Vogliamo divertirci e far divertire” - Con lui il cast al completo a partire dall'inedita coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli cui verranno affidate le imitazioni di "coppie impossibili". italpress.com scrive