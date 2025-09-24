Carlito si sente tradito dalla WWE | Mi sentivo come una moglie maltrattata

Carlito non fa più parte della famiglia della WWE da quando ha deciso di separarsi dalla compagnia all’inizio di quest’anno. Durante un’intervista a Busted Open Radio, Tommy Dreamer ha chiesto a Carlito se fosse interessato a lavorare per la AEW o un’altra federazione, oppure se preferisse restare nel circuito indipendente, dato che in passato aveva sempre espresso lealtà verso la WWE. Carlito: “La WWE non è stata leale, ora sono aperto a tutto”. Carlito ha spiegato che il suo punto di vista è cambiato. Secondo lui, la lealtà dovrebbe funzionare in entrambe le direzioni, ma sente che la WWE non è stata leale nei suoi confronti e si è paragonato a una “moglie picchiata”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

