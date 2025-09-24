Caritas riparte la raccolta di abiti usati | tutti le informazioni utili
Tempo di lettura: < 1 minuto La Caritas di Benevento comunica che riapre il servizio market abbigliamento, infatti si raccolgono abiti usati e si provvede a consegnarli a chi ne ha bisogno. Il “guardaroba sociale” della Caritas cittadina è un servizio che fornisce gratuitamente abiti, calzature e biancheria per la casa a persone e famiglie in difficoltà economica, garantendo dignità e un supporto concreto attraverso la donazione di indumenti usati. Tale servizio è aperto presso il Centro la Pace sito in via Antonio Cifaldi a Benevento. I giorni di apertura per le eventuali donazioni sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: caritas - riparte
Riparte il Doposcuola in Caritas Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 Per iscriversi basta compilare questo modulo Presso la sede diocesana a San Marco Argentano - facebook.com Vai su Facebook
Riparte il servizio di raccolta di vestiario della Caritas di San Paolo: si chiamerà “La Capannina”; Saluzzo: Caritas raccoglie indumenti usati - Il mercoledì dalle 9 alle 11 in via Maghelona; Viaggio nel centro di smistamento abiti usati della Caritas Ambrosiana.
Povertà: Caritas Bolzano-Bressanone non raccoglierà più abiti usati. “Dopo 51 anni nuovo regolamento Ue ci ha costretti a decisione definitiva” - Per decenni, la grande raccolta di abiti usati in autunno e la raccolta attraverso i classici contenitori della Caritas sono state un’espressione importante della solidarietà in Alto Adige. Scrive agensir.it
Freddo a Napoli, la Caritas Diocesana organizza una raccolta di abiti per i bisognosi - La Caritas Diocesana di Napoli ha organizzato una raccolta abiti per le persone più bisognose in vista della nuova emergenza freddo che sta per abbattersi sulla città. Segnala fanpage.it