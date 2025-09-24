Tempo di lettura: < 1 minuto La Caritas di Benevento comunica che riapre il servizio market abbigliamento, infatti si raccolgono abiti usati e si provvede a consegnarli a chi ne ha bisogno. Il “guardaroba sociale” della Caritas cittadina è un servizio che fornisce gratuitamente abiti, calzature e biancheria per la casa a persone e famiglie in difficoltà economica, garantendo dignità e un supporto concreto attraverso la donazione di indumenti usati. Tale servizio è aperto presso il Centro la Pace sito in via Antonio Cifaldi a Benevento. I giorni di apertura per le eventuali donazioni sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caritas, riparte la raccolta di abiti usati: tutti le informazioni utili