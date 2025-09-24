Carini Consiglio comunale vicino alla Palestina | No al riarmo approvate due mozioni all' unanimità

Mentre procede l’offensiva di Israele a Gaza, Carini dice “no” alla guerra e chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il Consiglio comunale nel corso della seduta dello scorso lunedì, 22 settembre (giornata in cui l’Italia è scesa in piazza per la Palestina) ha approvato all’unanimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it