Carenza di sonno e violenza | un legame pericoloso tra gli adolescenti
Una recente ricerca evidenzia una forte correlazione tra la carenza di sonno e l’aumento dei comportamenti aggressivi negli adolescenti. Vivere in contesti difficili non solo mina la loro serenità, ma alimenta un circolo vizioso in cui la mancanza di riposo adeguato e l’esposizione alla violenza si rafforzano a vicenda, con gravi conseguenze sul benessere psicofisico . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: carenza - sonno
Sì, la creatina può contrastare lo stress e la carenza di sonno
La carenza di sonno di qualità alimenta la violenza tra gli adolescenti: colpa di contesti ostili e poca serenità
La carenza di sonno di qualità alimenta la violenza tra gli adolescenti: colpa di contesti ostili e poca serenità; Docente di sostegno senza titolo di specializzazione biennale, Cassazione: ‘Legittimo il licenziamento’; Legame tra sonno e rabbia: dormire poco può rendere più irascibili.
La carenza di sonno di qualità alimenta la violenza tra gli adolescenti: colpa di contesti ostili e poca serenità - Un nuovo studio americano rivela un nuovo legame tra il sonno di bassa qualità e violenza tra adolescenti. Come scrive fanpage.it
Pillole di salute, dormire bene aiuta a dimagrire: il legame tra sonno e metabolismo - Ma c’è un terzo fattore, fondamentale quanto spesso trascurato: il sonno. Si legge su blitzquotidiano.it