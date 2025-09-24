Cardinale Flora Canto | un' attrice con una straordinaria eleganza

Roma, 24 set. (askanews) - "Stanotte ho fatto le 2 per guardare i suoi film più belli, talvolta uno dimentica.. Io sono stata molto legata a Monica Vitti, ad Anna Marchesini, e ieri guardando i film di Claudia Cardinale notavo questa straordinaria eleganza nel fare qualsiasi cosa; se dovessi scegliere qualcosa a cui ispirarmi di lei sarebbe la sua naturale eleganza". Così Flora Canto, parlando di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni, a margine della presentazione della nuova stagione del Teatro Brancaccio a Roma dove porterà "Cantando sotto la pioggia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cardinale, Flora Canto: un'attrice con una straordinaria eleganza

In questa notizia si parla di: cardinale - flora

