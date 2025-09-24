Carceri indifese dai telefonini l’allarme del procuratore di Catania | Schermiamole

ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia di Curcio. “Il nostro sistema penitenziario è indifeso di fronte all’ingresso e all’uso illecito dei cellulari”. Con queste parole il procuratore di Catania, Francesco Curcio, ha lanciato un duro monito durante la conferenza stampa sull’operazione che ha portato all’arresto di quattordici membri del clan mafioso Scalisi di Adrano. Secondo Curcio, la soluzione passa dalla schermatura delle strutture carcerarie, per impedire che i detenuti possano utilizzare i telefonini. “Se il carcere fosse schermato, il cellulare non servirebbe più. La pena deve rieducare, ma come rieduchiamo chi continua a delinquere dietro le sbarre? ”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Carceri indifese dai telefonini, l’allarme del procuratore di Catania: “Schermiamole”

