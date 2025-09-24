ROMA – “Per migliorare le condizioni delle carceri servono urgenti interventi nazionali per porre fine al sovraffollamento e invece si introducono nuovi reati”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina al carcere di Rebibbia, a chi gli chiedeva se auspicasse provvedimenti come indulto o amnistia, per ridurre il sovraffollamento in carcere. “Il governo deve fare tanto, perché l’emergenza è insostenibile – ha sottolineato – Oggi abbiamo preso impegni concreti, perché vogliamo che la pena sia rieducativa, come dice il dettato costituzionale e anche il dettato morale, si tratta di un diritto costantemente violato nelle carceri”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Carceri, Gualtieri: “Il governo lavori sul sovraffollamento, non su nuovi reati”