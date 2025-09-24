Carceri di Roma diventino XVI municipio Assemblea straordinaria capitolina a Rebibbia

Sono stati sette gli ordini del giorno approvati – sei per la popolazione carceraria e uno per chiedere che gli istituti penitenziari della Capitale vengano considerati alla stregua di un XVI municipio della Capitale – nel corso della seduta straordinaria dell’assemblea capitolina che si è tenuta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Emergenza carceri a Roma, a Regina Coeli quasi il doppio dei detenuti previsti

Pochi medici e agenti, detenuti pronti alle rivolte. Le carceri sovraffollate di Roma sono una polveriera

CATTIVI – Le carceri dei ragazzi viste da dentro Giovedì 25 settembre, ore 18.00 Città dell'Altra Economia – Roma Ingresso libero Presentazione del podcast di Antigone e Next New Media, con ospiti speciali tra cui Ludovico Di Martino (Mare Fuori).

Carceri, Con.Si.Pe e Camera Penale di Roma condividono preoccupazioni - ), presieduta da Mimmo Nicotra, ha sottolineato l’importanza delle iniziative della Camera Penale di Roma e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ... Riporta rainews.it