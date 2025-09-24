Carcere Pavia proposta direttrice | 720 profilattici a 702 detenuti per motivi terapeutici no del Dap | Rischio ingerimento o occultamento droga

Per il Dap la misura “risulta essere stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con gli uffici” e comporta rischi “che attengono direttamente all’ordine e alla sicurezza delle carceri” Il carcere di Pavia è finito al centro delle cronache per un provvedimento senza precedenti: la d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

