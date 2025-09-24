Servono risorse, servono investimenti per avere carceri più sicuri. A rilanciare l’appello è il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) che torna a chiedere attenzione sulle condizioni in cui operano gli agenti della polizia penitenziaria. L’occasione è l’episodio accaduto nella serata di sabato nel carcere bustese, uno dei più sovraffollati (attualmente sono 434 i carcerati) dove due detenuti stranieri, poiché non ritenevano di loro gradimento la cella, si sono ribellati causando danni nel corridoio del reparto e minacciando i poliziotti che sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carcere, ancora alta tensione. Detenuti minacciano gli agenti. Il sindacato: "Investire in sicurezza"