Carcere ancora alta tensione Detenuti minacciano gli agenti Il sindacato | Investire in sicurezza

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servono risorse, servono investimenti per avere carceri più sicuri. A rilanciare l’appello è il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) che torna a chiedere attenzione sulle condizioni in cui operano gli agenti della polizia penitenziaria. L’occasione è l’episodio accaduto nella serata di sabato nel carcere bustese, uno dei più sovraffollati (attualmente sono 434 i carcerati) dove due detenuti stranieri, poiché non ritenevano di loro gradimento la cella, si sono ribellati causando danni nel corridoio del reparto e minacciando i poliziotti che sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

carcere ancora alta tensione detenuti minacciano gli agenti il sindacato investire in sicurezza

© Ilgiorno.it - Carcere, ancora alta tensione. Detenuti minacciano gli agenti. Il sindacato: "Investire in sicurezza"

In questa notizia si parla di: carcere - alta

Benvenuti nell’inferno de La Dogaia, il carcere di alta sicurezza di Prato: “Si fa la guerra e si muore solo una volta, o noi o voi”

Alta tensione in carcere. Un agente aggredito

Fuga del boss dal carcere di alta sicurezza, slitta la sentenza per Raduano e i suoi fiancheggiatori

Carcere, ancora alta tensione. Detenuti minacciano gli agenti. Il sindacato: Investire in sicurezza; Ancora alta tensione nel carcere di Sabbione; Alta tensione in carcere, disordini a Spoleto e Terni: detenuti distruggono la sezione media sicurezza.

carcere alta tensione detenutiAlta tensione al carcere di Siracusa: detenuti occupano un blocco e minacciano il personale - Alta tensione al carcere di Siracusa: detenuti occupano un blocco e minacciano il personale, creando una situazione di emergenza. Come scrive siracusanews.it

carcere alta tensione detenutiBusto, caos in carcere: «Armati di bastoni di ferro hanno distrutto il reparto» - Sabato sera di tensione nella casa circondariale bustocca: due detenuti fomentano la rivolta in sezione. Da varesenoi.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Alta Tensione Detenuti