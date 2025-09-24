Carabinieri | il generale Masciulli nuovo comandante interregionale Ogaden
Questa mattina, alla presenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, si è tenuta a Napoli la cerimonia di avvicendamento del Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden".Al Generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, che aveva assunto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, cambio al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”: il Generale Masciulli subentra al Generale Minicucci - NAPOLI – Si è svolta questa mattina, nella storica caserma “della Vittoria”, la cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Carabinieri Napoli, cambio al vertice del Comando Interregionale C ... Da marigliano.net
Carabinieri: cambio al vertice del comando Ogaden di Napoli - Lo ha detto il generale Marco Minicucci, comandante uscende dell'interregionale Ogaden, oggi a Napoli, duranta la cerimonia che ha sancito il passaggio di consegne con il nuovo comandante, generale ... Scrive ansa.it