Le parole di Elia Caprile, portiere del Cagliari, sul suo futuro dopo le voci che lo accostano all’Inter. Tutti i dettagli in merito. È il nome in cima alla lista per il futuro della porta dell’ Inter, ma per ora Elia Caprile pensa solo al Cagliari, squadra che sabato affronterà proprio i nerazzurri all’Unipol Domus. Ai microfoni di Radio TV Serie A, l’estremo difensore classe 2001 ha parlato del suo percorso e delle sue ambizioni, senza lasciarsi distrarre dalle voci di mercato che lo riguardano da vicino. «Il Cagliari a gennaio mi ha dato la possibilità di tornare ad essere protagonista e di giocare ogni domenica, ha spiegato Caprile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caprile rivela: «Ho scelto Cagliari per un motivo, sul futuro…»