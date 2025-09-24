Capo Polizia incontra agenti feriti a manifestazione del 22 settembre
Milano, 24 set. (askanews) - Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato a Milano, nella sede del Reparto Mobile, il personale rimasto ferito durante la manifestazione pro Gaza del 22 settembre a causa degli scontri che ci sono stati soprattutto alla Stazione Centrale. Il Prefetto Pisani ha espresso la sua solidarietà ed il sostegno dell'Amministrazione, ringraziando per l'impegno ininterrotto nei difficili e delicati servizi di ordine pubblico. Il Capo della Polizia ha portato ai feriti la vicinanza del Capo dello Stato, manifestata al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e quella dello stesso titolare del Viminale costantemente vicino ai bisogni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: capo - polizia
Chi è lo ’zio’ a capo della banda. Aggressioni a infermieri e polizia. E quella testimonianza su Pamela
Gang hacker smantellata: la polizia arresta a Milano un pericoloso romeno a capo della banda
Il ministro Piantedosi e il capo della Polizia oggi a Piacenza
?Pistoia, muore a 58 anni sovrintendente capo coordinatore della polizia - facebook.com Vai su Facebook
Buonasera dal suggestivo lungomare di Capo d’Orlando, Messina. #essercisempre #15settembre - X Vai su X
Capo Polizia incontra agenti feriti a manifestazione del 22 settembre; Como, incontro/confronto applicativo questa mattina in Questura con gli allievi agenti di Polizia Penitenziaria, illustrate le attività e le connessioni con la Polizia di Stato. - Questura di Como | Polizia di Stato; Il sindaco Masci incontra il capo della polizia Pisani: Tra fine anno e inizio 2026 più agenti per la questura di Pescara.
Scontri di Milano: il Capo della Polizia incontra i poliziotti feriti - Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato, oggi a Milano, nella sede del III Reparto mobile della Polizia di Stato, il personale rimasto ferito durante la manifestazione del 22 settembre sco ... Scrive poliziadistato.it
Piantedosi sugli scontri: «Isolare i violenti. È inaccettabile aggredire gli agenti, ma non vieteremo mai i cortei» - Il timore che la manifestazione di sostegno alla Palestina potesse essere «infiltrata» era noto da tempo ai vertici della polizia. Segnala roma.corriere.it