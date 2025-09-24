Capitani Reggenti in visita ai Musei Byron e del Risorgimento
Dopo il vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri della Repubblica italiana Antonio Tajani e i capi di Stato del Regno Unito, il Re Carlo III e la Regina Camilla, ieri anche i Capitani Reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, hanno visitato i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. I capi di Stato del Titano sono stati accompagnati dal prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, dal vice presidente Franco Gabici, dal segretario generale Giancarlo Bagnariol, dal sindaco Alessandro Barattoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
