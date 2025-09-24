Capitan Harlock l’epopea del pirata spaziale

di Alessandro Spagnuolo Capitan Harlock (??????????????, Uch? kaizoku kyaputen H?rokku) è il personaggio-faro creato da Leiji Matsumoto (????, Matsumoto Reiji), pseudonimo di Akira Matsumoto (????, Matsumoto Akira, scomparso il 13 febbraio 2023) negli anni ’70. Si tratta di un manga* di fantascienza di genere seinen** dal titolo “Space Pirate Captain Harlock”, pubblicato tra il 1977 al 1979, raccolto in 5 volumi, poi trasposto in una serie anime*** da Toei Animation dal 1978 al 1979 in 42 episodi. Figura emblematica di coraggio e ribellione, con il suo mantello nero, la cicatrice sull’occhio e la nave Arcadia che solca i mari stellari, Harlock è diventato un’ icona culturale capace di superare i confini del tempo e dello spazio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

