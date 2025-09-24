Capitale dell’equitazione in 6mila allo Squarcia | Successo Città di Ascoli
Ascoli, 24 settembre 2025 – “La prima edizione è stata una scommessa, la seconda un successo, la terza una conferma”. La sintesi perfetta della terza edizione del concorso ippico ‘Città di Ascoli’ è tutta nelle parole della presidente del Comitato Fise Marche Gabriella Moroni. La conferma di un appuntamento che quest’anno ha alzato l’asticella e ampliato la proposta rompendo nuovamente il tetto dei seimila spettatori che nel weekend hanno affollato il campo sportivo Squarcia. Tre giornate di gare hanno visto confrontarsi cavalieri e amazzoni di livello internazionale insieme a giovani promesse per un’edizione del concorso nazionale di salto ostacoli (A6* evento speciale Fise) davvero straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
