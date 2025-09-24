Capezzone | Trump un abominio? Toh anche quelli di Repubblica | colpo finale sulla sinistra

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Grande spazio ai fermi dopo lo scempio di Milano da parte dei pro-pal. Ma anche un focus sulle parole di Trump all'Onu che, secondo il direttore editoriale di Libero, potrebbero sedurre perfino un lettore di Repubblica. Qui di seguito la clip completa. https:t.cow0qy4cQ4C1 — Daniele Capezzone (@Capezzone) September 24, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone: "Trump un abominio? Toh, anche quelli di Repubblica...": colpo finale sulla sinistra

#Trump da #Starmer soddisfa i sostenitori e delude gli avversari. La sceneggiata del #Pd alla Camera smascherata dal fuorionda di #Schlein e #Braga: era tutto organizzato, ma è venuto male. La #rassegnascorrettissima di #DanieleCapezzone - X Vai su X

TRA "IL GIORDANO" &...IL CAPEZZONE!?! (L'imbarazzo della scelta?!). "Daniele Capezzone questa sera in studio con noi. E anche lui con la maglietta 'IO SONO CHARLIE KIRK'”. (Maio Giordano, Fuori dal Coro, 21 settembre). Alle 20 nuova puntata di #blob.. - facebook.com Vai su Facebook

