C apelli voluminosi, occhi da gatta e un fascino disinvolto: lo stile di Claudia Cardinale resterà per sempre un’eco senza tempo del glamour anni ’60. Con il suo charme mediterraneo e quel broncio sexy indimenticabile, la diva del cinema italiano moderno ha lasciato un’impronta indelebile anche nel mondo della moda. Gli elementi caratterizzanti i look anni ’60 erano tutti concentrati in lei: occhi intensi, labbra naturali e capelli voluminosi. Un’ icona eterna della bellezza mediterranea che ha incarnato il desiderio di libertà, indipendenza ed emancipazione tipico dei swinging sixties. Claudia Cardinale: i suoi personaggi femminili in una mostra a Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Capelli voluminosi, occhi da gatta e fascino mediterraneo: il glamour anni ’60 della diva del cinema italiano resterà senza tempo

