Capelli ultra lunghi e lisci e curtain bang in stile anni 70 | l' attrice Demi Moore sfoggia una nuuova frangia per il corto Gucci by Demna

U ltra affascinante e sempre pronta a rinnovarsi per esigenze di copione, Demi Moore sfoggia un nuovo dettaglio del look capelli, un’inedita frangia Seventies, Nel teaser del cortometraggio by Gucci The Tiger, l’attrice americana, 62 anni, sfoggia una frangia in stile curtain bangs, lunga e intensa. Un nuovo dettaglio sulla sua iconica chioma liscia e ultra lunga. Demi Moore, dal pixie alla chioma XXL: le metamorfosi della “più bella del mondo” secondo People X Demi Moore e la frangia ’70 per il film Gucci by Demna. Nel video, girato in una sontuosa dimora di campagna, Demi Moore è magnetica, con il viso rigato di lacrime, total look firmato Gucci e frangia (scompigliata ad arte) dal sapore 70s. 🔗 Leggi su Iodonna.it

