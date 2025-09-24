Caos violenza e terrorismo per cambiare la società | l’ascesa inquietante dell’Order of Nine Angles

Ci sono nomi e sigle che circolano da decenni negli angoli più bui dell’estremismo, che sembrano destinati a restare relegati a note a piè di pagina nella storia dell’Occidente, fino a quando non lo sono più. L’ Order of Nine Angles (O9A) è uno di questi: una setta satanista di matrice neo-nazista nata in Inghilterra negli anni Settanta, con un culto dell’occulto e della violenza che sembrava troppo marginale per avere conseguenze concrete, riemersa negli ultimi anni come un’entità inquietante nella galassia della radicalizzazione, lasciando dietro di sé una scia di sangue e di domande. La sua tradizione sinistra si fonda su una sorta di accelerazionismo esoterico che invita i giovani adepti a rifiutare i valori della società contemporanea e a considerare l’omicidio, il terrorismo e l’abuso sessuale come strumenti di trasformazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Caos, violenza e terrorismo per cambiare la società: l’ascesa inquietante dell’Order of Nine Angles

