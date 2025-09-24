Caos Flotilla ipotesi di mediazione per gli aiuti diretti a Gaza

L’iniziativa della Global Sumud Flotilla è conosciuta da tempo come una delle principali azioni civili internazionali per sfidare il blocco imposto alla Striscia di Gaza. Si tratta di una flotta di imbarcazioni che trasporta aiuti umanitari, medicinali e volontari, con l’obiettivo dichiarato di rompere l’assedio e promuovere un corridoio sicuro per la popolazione civile. Nata dalla convergenza di movimenti e reti internazionali, come la Freedom Flotilla Coalition e il Global Movement to Gaza, la missione ha assunto un valore simbolico oltre che pratico. Fin dall’inizio è stata presentata come un’iniziativa non violenta e indipendente, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sulle condizioni di vita a Gaza e a richiamare l’attenzione delle istituzioni internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos Flotilla, ipotesi di mediazione per gli aiuti diretti a Gaza

In questa notizia si parla di: caos - flotilla

Caos Flotilla: il clima fa uno scherzo a Greta

“Ci riempie di m**”: caos sulla Flotilla, chi hanno cacciato

Global sumud flotilla, è caos a bordo: Greta Thunberg lascia il direttivo (e la Family Boat). Governi preoccupati: “Astenersi da azioni violente”

Caos alla Camera, la protesta dei deputati di PD, M5S e AVS dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla virgilio.it/notizie/attacc… - X Vai su X

Sumud Flotilla, caos sulla barca principale: Greta Thunberg lascia la Family Boat tra le polemiche – Cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sul caso Flotilla: Irresponsabile entrare in teatro di guerra; Meloni: «Flotilla? Pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo». Critiche da Conte e...; Guerra Israele Iran, Meloni: Putin mediatore non è opzione.

Meloni: «Flotilla? Pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo» - La premier Giorgia Meloni da New York per l'assemblea generale dell'Onu torna sugli argomenti più caldi sul tavolo. msn.com scrive

Flotilla, altra barca colpita in Tunisia. E anche questa volta l’ipotesi è che sia stata attaccata con un drone - La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciato che “il 9 settembre un’altra imbarcazione della nostra flotta – la Alma – è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine”. Lo riporta blitzquotidiano.it