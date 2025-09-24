Caos arbitri la denuncia di Mazzoleni | Sono condizionati perchè non ricevono lo stipendio dallo scorso aprile L’annuncio

Caos arbitri, l’ex fischietto svela i ritardi nei pagamenti della FIGC e il retroscena sulla “superlega” arbitrale promessa da Gravina. Sulle polemiche arbitrali che stanno infiammando la Serie A, alcune delle quali riguardanti anche l’ultima partita della Juventus, piomba una denuncia clamorosa e inaspettata. A lanciarla non è un addetto ai lavori qualsiasi, ma l’ex arbitro Mazzoleni che, dagli studi di Sportitalia, ha sollevato il velo su una presunta, grave inadempienza economica della Federazione verso i direttori di gara, collegandola direttamente al loro rendimento. Le parole di Mazzoleni sono un macigno che sposta il dibattito dagli errori tecnici alla serenità professionale di chi è chiamato a decidere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

