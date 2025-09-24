Caos arbitri la denuncia di Mazzoleni | Sono condizionati perchè non ricevono lo stipendio dallo scorso aprile L’annuncio
Caos arbitri, l’ex fischietto svela i ritardi nei pagamenti della FIGC e il retroscena sulla “superlega” arbitrale promessa da Gravina. Sulle polemiche arbitrali che stanno infiammando la Serie A, alcune delle quali riguardanti anche l’ultima partita della Juventus, piomba una denuncia clamorosa e inaspettata. A lanciarla non è un addetto ai lavori qualsiasi, ma l’ex arbitro Mazzoleni che, dagli studi di Sportitalia, ha sollevato il velo su una presunta, grave inadempienza economica della Federazione verso i direttori di gara, collegandola direttamente al loro rendimento. Le parole di Mazzoleni sono un macigno che sposta il dibattito dagli errori tecnici alla serenità professionale di chi è chiamato a decidere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Nuovo caos arbitri, coinvolto il Napoli: si va in Tribunale | Nel mirino c’è una gara specifica
Milan, caos Var e arbitri. Gimenez un caso? Ecco come sta Maignan
VAR, Lo sfogo di Pruzzo a RadioRadio: "Voglio far partire una Petizione per farlo levare, ecco perché" Le prime due giornate di Serie A avevano illuso. Nessuna svista clamorosa, nessun episodio realmente decisivo: sembrava che arbitri e VAR avessero final
