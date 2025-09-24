Caos alla Camera Pd Avs e M5S occupano i banchi del governo | Meloni subito in aula per riferire sulla Flotilla

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta delle opposizioni alla Camera, che chiedono l'immediata convocazione della conferenza dei capigruppo e comunicazioni in Parlamento da parte della premier Giorgia Meloni a seguito dell'ultimo attacco alla Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza."I deputati e le deputate di Avs insieme. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caos - camera

Caos alla Camera dopo voto separazione carriere con seduta sospesa

Caos alla camera, scoppia la rissa tra deputati: cos’é successo

Sì alla separazione delle carriere e la sinistra perde la testa: caos alla Camera

Caos alla Camera, Pd, Avs e M5S occupano i banchi del governo: Meloni subito in aula per riferire sulla Flotilla; Caso Kirk e le accuse di Meloni, Pd: Straparla e incendia il clima, Avs: Non strumentalizzi; Meloni: fiduciosi nella tregua in Iran. Caos è crescente ma non è generato da Trump.

caos camera pd avsLa protesta di Pd-Avs-M5s alla Camera: 'Occupati l'emiciclo e i banchi del governo' - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla ... Riporta ansa.it

caos camera pd avsProtesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di ... Da espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Camera Pd Avs