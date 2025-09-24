Caos a Uomini e Donne tronista ubriaco viene cacciato via | sgomento tra il pubblico ecco chi è

Nessuno si aspettava una scena del genere nello studio di Uomini e Donne, e invece è accaduto davvero. Nel corso dell’ultima registrazione del programma condotto da Maria De Filippi, andata in scena il 23 settembre 2025, un volto storico del dating show è tornato in scena ma ha subito scatenato polemiche e incredulità. A fare scalpore è stato il comportamento fuori controllo di un ex tronista, ora seduto nel parterre del Trono Over, che si sarebbe presentato all’appuntamento visibilmente alterato. La reazione della dama è stata immediata: lo ha allontanato senza mezzi termini, lasciando tutti di stucco. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Caos a Uomini e Donne, tronista ubriaco viene cacciato via: sgomento tra il pubblico, ecco chi è

In questa notizia si parla di: caos - uomini

“Vi annuncio che è finita”. Il caos al compleanno di lei e ora l’addio per la coppia di Uomini e Donne

Azione nel caos, lascia il consigliere Esposito: “Non è per il caso Di Fenza, qui mancano uomini e idee”

Uomini e Donne, anticipazioni: caos in studio, Tina contro Gemma e il suo nuovo cavaliere e addii definitivi

RDRnetwork NEWS: Caos da Formigli: Jeffrey Sachs attacca la Nato e smonta in diretta i servi di Bruxelles Grande Fratello, Helena e Shaila in gara in un reality: si parla di sfide per la vittoria Anticipazioni Uomini e Donne OGGI 22 settembre: presentazione tro - facebook.com Vai su Facebook

4x100 uomini CAOS - X Vai su X

Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama; Uomini e donne, Mary smaschera Michele: in studio scoppia il caos; Caos a Uomini e Donne, il tronista Michele Longobardi smascherato rischia il posto. Corteggiatrici furiose: “Sei un manipolatore”.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 settembre 2025/ Arrivano nuovi tronisti e caos over - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 settembre 2025: arrivano nuovi tronisti e caos over con Gemma Galgani e Tina Cipollari ... Riporta ilsussidiario.net

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 22 SETTEMBRE 2025/ Sara, corteggiatrice di Flavio nuova tronista - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 22 settembre 2025: dopo addio di Rosario arriva nuovo tronista? Lo riporta ilsussidiario.net