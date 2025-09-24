Canzoni per anni spietati | i Negrita in concerto al Massimo

Ilpescara.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 12 novembre la storica rock band Negrita sarà in concerto a Pescara. “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025” arriverà anche al Massimo, con la formazione completa. Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich) ci saranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: canzoni - anni

Canzoni rock classiche degli anni ’70 più lunghe di 10 minuti

10 incredibili canzoni rock del 1965 che compiono 60 anni nel 2025

Canzoni incredibili degli u2 degli ultimi 25 anni

Canzoni per anni spietati: i Negrita in concerto al Massimo; Negrita | Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025; Il ritorno dei Negrita: “Canzoni per anni spietati è un album politico di resistenza”.

“Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, i Negrita live da novembre - Arezzo, 25 giugno 2025 – Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani i con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN ... Segnala lanazione.it

«Canzoni per anni spietati in teatro 2025», i Negrita tornano in tournée - Arezzo, 2 agosto 2025 – Accadrà di nuovo il prossimo 7 novembre, i Negrita torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro «Canzoni per anni ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Canzoni Anni Spietati Negrita