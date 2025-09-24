Canzoni per anni spietati | i Negrita in concerto al Massimo

Il prossimo 12 novembre la storica rock band Negrita sarà in concerto a Pescara. “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025” arriverà anche al Massimo, con la formazione completa. Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich) ci saranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it