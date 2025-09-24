Canzoni per anni spietati | i Negrita in concerto al Massimo
Il prossimo 12 novembre la storica rock band Negrita sarà in concerto a Pescara. “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025” arriverà anche al Massimo, con la formazione completa. Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich) ci saranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
NEGRITA - CANZONI PER ANNI SPIETATI Domenica 9 Novembre 2025 ore 21:00Teatro Golden Palermo. Biglietti in vendita presso i punti vendita VivaTicket ed on-line su www.vivaticket.com Vi aspettiamo #teatrogoldenpalermo #teatrogolden #auditoriu - facebook.com Vai su Facebook
“Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, i Negrita live da novembre - Arezzo, 25 giugno 2025 – Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani i con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN ... Segnala lanazione.it
«Canzoni per anni spietati in teatro 2025», i Negrita tornano in tournée - Arezzo, 2 agosto 2025 – Accadrà di nuovo il prossimo 7 novembre, i Negrita torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro «Canzoni per anni ... lanazione.it scrive