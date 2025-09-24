Canzi esulta dopo la vittoria della Juventus Women | Partita durissima ma siamo felici mi complimento con De Jong Contro la Roma sarà un bellissimo match Su Cascarino…

Canzi esulta dopo la vittoria della Juventus Women: tutte le dichiarazioni del mister dopo il match. La Juventus Women conquista la finale della Serie A Women's Cup al termine di una battaglia. Le bianconere hanno superato l' Inter per 2-1, guadagnandosi il diritto di sfidare la Roma nell'ultimo atto della competizione. Al fischio finale, l'allenatore Massimiliano Canzi ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando la gioia per il risultato ma anche le difficoltà incontrate. JUVENTUS WOMEN INTER PAROLE – «È stata durissima anche oggi. L'Inter è un'ottima squadra e ha giocato una grandissima partita.

