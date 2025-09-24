Cantù chiede lo stato di calamità naturale dopo l’onda di maltempo | immagini impressionanti
Il 22 settembre su Cantù sono caduti oltre 210 mm di pioggia (dato Centro Meteo Lombardo), in una delle emergenze meteo più gravi degli ultimi anni. In campo oltre 100 unità tra protezione civile, vigili del fuoco – con squadre giunte anche da Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Brescia e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
