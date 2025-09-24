Cantieri in arrivo | chiusure temporanee in tre punti della città

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interventi programmati su tre arterie cittadine. Il Comune di Padova ha annunciato una serie di chiusure temporanee al traffico veicolare per consentire lavori di manutenzione e sicurezza su tre diverse strade. Gli interventi, distribuiti tra fine settembre e fine ottobre, riguardano via Messico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cantieri - arrivo

A26 e cantieri, nuove chiusure notturne in arrivo tra Arona e Baveno

In arrivo un’aula all’aperto, via ai cantieri nelle scuole

Cantieri in autostrada, in arrivo una serie di chiusure notturne sull'A26

Cantieri in arrivo: chiusure temporanee in tre punti della città; Cantieri stradali in centro storico per la manutenzione dei sottoservizi, chiusure temporanee alla circolazione fino a settembre; Rientro dalle vacanze? A Roma si viaggia tra cantieri, chiusure e scioperi.

cantieri arrivo chiusure temporaneeTram, i cantieri partiranno dai capolinea con campo base alla Fiera - A inizio 2026 cominceranno anche gli incontri negli undici quartieri del tracciato. Scrive giornaledibrescia.it

Cantieri e lavori oggi: a Bologna raffica di chiusure anche in tangenziale - Un altro inizio settimana all'insegna dei cantieri e dei lavori stradali a Bologna che portano, questa settimana, a raffiche di chiusure anche in tangenziale e autostrada. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cantieri Arrivo Chiusure Temporanee