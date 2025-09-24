Cantieri in arrivo | chiusure temporanee in tre punti della città

Interventi programmati su tre arterie cittadine. Il Comune di Padova ha annunciato una serie di chiusure temporanee al traffico veicolare per consentire lavori di manutenzione e sicurezza su tre diverse strade. Gli interventi, distribuiti tra fine settembre e fine ottobre, riguardano via Messico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cantieri - arrivo

A26 e cantieri, nuove chiusure notturne in arrivo tra Arona e Baveno

In arrivo un’aula all’aperto, via ai cantieri nelle scuole

Cantieri in autostrada, in arrivo una serie di chiusure notturne sull'A26

Autostrade, pedaggi ridotti con i cantieri: la rivoluzione in arrivo (ma con qualche “ma”) - La Stampa - X Vai su X

VIDEO | Alta velocità, ingresso a ovest di Verona: cantieri e disagi in arrivo - facebook.com Vai su Facebook

Cantieri in arrivo: chiusure temporanee in tre punti della città; Cantieri stradali in centro storico per la manutenzione dei sottoservizi, chiusure temporanee alla circolazione fino a settembre; Rientro dalle vacanze? A Roma si viaggia tra cantieri, chiusure e scioperi.

Tram, i cantieri partiranno dai capolinea con campo base alla Fiera - A inizio 2026 cominceranno anche gli incontri negli undici quartieri del tracciato. Scrive giornaledibrescia.it

Cantieri e lavori oggi: a Bologna raffica di chiusure anche in tangenziale - Un altro inizio settimana all'insegna dei cantieri e dei lavori stradali a Bologna che portano, questa settimana, a raffiche di chiusure anche in tangenziale e autostrada. Segnala ilrestodelcarlino.it