CANOTTAGGIO Raineri | dall’oro olimpico di Sydney al futuro del canottaggio italiano
Un campione che ha scritto pagine indelebili del canottaggio italiano?. Dall’oro olimpico conquistato a Sydney 2000 fino all’argento di Pechino 2008, passando per mondiali, europei e ben quattro partecipazioni olimpiche: Simone Raineri ci racconta la sua straordinaria carriera, le emozioni più intense e il significato profondo di uno sport che richiede sacrificio, passione e forza interiore. Oggi Raineri continua a vivere lo sport come allenatore e tecnico federale, con un impegno speciale anche nel pararowing. In questa intervista esclusiva ripercorriamo le sue vittorie, i momenti difficili, e il nuovo ruolo che lo vede protagonista nel trasmettere esperienza e valori ai giovani atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - raineri
Venerdì 19 settembre dalle 17.30 Prove tecniche di trasmissione con OA SPORT Saranno presenti i campioni olimpici Simone Raineri e Vincenzo Maenza Simone Raineri Simone Raineri (Bozzolo, 7 febbraio 1977) è un canottiere italiano, che gareggia per le - facebook.com Vai su Facebook
Canottaggio, Mondiali Shanghai: Italia in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile - Leadership mai in discussione per un quattro di coppia, capace di dominare la sua gara dall’inizio alla fine ... corrieredellosport.it scrive
Canottaggio, Italia in finale ai Mondiali con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile - La terza giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai vede l’Italia nuovamente protagonista con il quattro di coppia maschile e il due ... Da sportmediaset.mediaset.it