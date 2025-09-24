CANOTTAGGIO Raineri | dall’oro olimpico di Sydney al futuro del canottaggio italiano

Un campione che ha scritto pagine indelebili del canottaggio italiano?. Dalloro olimpico conquistato a Sydney 2000 fino all’argento di Pechino 2008, passando per mondiali, europei e ben quattro partecipazioni olimpiche: Simone Raineri ci racconta la sua straordinaria carriera, le emozioni più intense e il significato profondo di uno sport che richiede sacrificio, passione e forza interiore. Oggi Raineri continua a vivere lo sport come allenatore e tecnico federale, con un impegno speciale anche nel pararowing. In questa intervista esclusiva ripercorriamo le sue vittorie, i momenti difficili, e il nuovo ruolo che lo vede protagonista nel trasmettere esperienza e valori ai giovani atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

