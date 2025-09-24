Si chiude una travagliata quarta giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canottaggio, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: dopo il lungo rinvio a causa del forte vento presente sul campo di regata, vengono riassegnate le corsie e vanno finalmente in scena le semifinali del quattro senza maschile, con l’Italia di Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato che però non riesce ad accedere all’ultimo atto e dovrà disputare la Finale B per il 7° posto. Vengono rinviate definitivamente a domani, invece, le semifinali del doppio senior maschile, che vedranno tra i protagonisti l’Italia con Niels Torre e Gabriel Soares. 🔗 Leggi su Oasport.it

Canottaggio, il quattro senza esce in semifinale ai Mondiali. Rinviato a domani il penultimo atto del doppio