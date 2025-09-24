Canottaggio il quattro con PR3 misto approda in finale ai Mondiali Eliminato Davide Mumolo rinviate le semifinali di doppio e 4 senza
La quarta giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Shanghai, in Cina, viene sospesa al termine delle batterie e dei quarti di finale a causa del forte vento presente sul campo di regata: rinviate le semifinali, che avrebbero visto tra i protagonisti il doppio senior ed il quattro senza maschili dell’Italia. Nelle gare completate regolarmente si registrano il passaggio in Finale A del quattro con PR3 misto e l’ eliminazione del singolo senior maschile di Davide Mumolo, che disputerà la Finale C per il 13° posto. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel singolo senior maschile Davide Mumolo si ferma nei quarti di finale e disputerà la Finale C per il 13° posto a causa del quarto posto nella terza serie, che gli impedisce di accedere alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it
