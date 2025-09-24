Canottaggio Canottieri Firenze chiude la stagione in bellezza
La stagione agonistica remiera si avvia ai titoli di coda con un grande finale. Il lago di Pusiano, a Eupilio (Como), ha ospitato i campionati italiani di società che si sono svolti parallelamente al Meeting nazionale per Allievi, Cadetti e Master e alle gare del Trofeo delle regioni per un totale di oltre duemila atleti in rappresentanza di 112 società e di 11 Comitati regionali. La Canottieri Firenze, da sempre ai vertici in Italia soprattutto (ma non solo) con i giovani, è salita ancora una volta ripetutamente sul podio. Nei campionati di società col secondo posto del ‘quattro con’ under 18 maschile di Andrea Pellegrino, Giovanni Fineschi, Lapo Baldi, Dario Zanobini e Filippo Jonnais al timone, preceduto dai cugini della Canottieri Limite; e quello femminile di Ginevra De Lucia, Carolina Ceseri, Giada Bargellini, Bianca Nocentini e Roy Rabah (timoniere); e il terzo di Tancredi Mancuso nel singolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
