Canottaggio Canottieri Firenze chiude la stagione in bellezza

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione agonistica remiera si avvia ai titoli di coda con un grande finale. Il lago di Pusiano, a Eupilio (Como), ha ospitato i campionati italiani di società che si sono svolti parallelamente al Meeting nazionale per Allievi, Cadetti e Master e alle gare del Trofeo delle regioni per un totale di oltre duemila atleti in rappresentanza di 112 società e di 11 Comitati regionali. La Canottieri Firenze, da sempre ai vertici in Italia soprattutto (ma non solo) con i giovani, è salita ancora una volta ripetutamente sul podio. Nei campionati di società col secondo posto del ‘quattro con’ under 18 maschile di Andrea Pellegrino, Giovanni Fineschi, Lapo Baldi, Dario Zanobini e Filippo Jonnais al timone, preceduto dai cugini della Canottieri Limite; e quello femminile di Ginevra De Lucia, Carolina Ceseri, Giada Bargellini, Bianca Nocentini e Roy Rabah (timoniere); e il terzo di Tancredi Mancuso nel singolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

canottaggio canottieri firenze chiude la stagione in bellezza

© Sport.quotidiano.net - Canottaggio. Canottieri Firenze chiude la stagione in bellezza

In questa notizia si parla di: canottaggio - canottieri

Il Gran Gala dei campioni della Canottieri Firenze; Inaugurato il nuovo pontile della Canottieri Firenze all’impianto dell’Anconella; Focus sulle Società Remiere: la Società Canottieri Firenze.

canottaggio canottieri firenze chiudeCanottaggio. Canottieri Firenze chiude la stagione in bellezza - Il lago di Pusiano, a Eupilio (Como), ha ospitato i campionati italiani di società che si sono svolti parallelamente al ... Si legge su sport.quotidiano.net

Canottaggio. Paoli, avventura azzurra agli Europei under 23 - Dopo i due titoli europei e uno mondiale under 19 vinti nel 2023 e 2024 sul quattro senza, e il titolo di vicecampione iridato conquistato venti giorni fa a Trakai (Lituania) sul ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Canottieri Firenze Chiude