Il Canoa Club Ferrara ha risposto presente con l’intera sezione polo alla 13ª edizione del Trofeo Ponterosso, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario europeo di canoa polo, riconosciuto ufficialmente dalla ICF – Federazione Internazionale di Canoa Kayak come tappa del circuito internazionale 2025. Organizzato dal Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” Asd, quest’anno il torneo ha avuto un valore speciale: la società triestina festeggia infatti il suo centenario. Il livello è stato altissimo, con 26 squadre iscritte a numero chiuso e la partecipazione di club provenienti da sei nazioni europee (Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e Austria). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Canoa Polo. Ferrara quinta al Trofeo Ponterosso. Brave anche le tre azzurre a Rovigo