Cannoni mitragliere e sistema SAAM-ESD | quale fregata va in soccorso alla Flotilla

L' Italia è intervenuta per " garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla ". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fatto sapere di aver autorizzato l'invio della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, impegnata in navigazione a nord di Creta nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, per fornire eventuali attività di soccorso alla Global Sumud Flotilla che ha denunciato " esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni " ad alcune sue imbarcazioni in navigazione in acque internazionali in Grecia. La nave italiana in soccorso della Flottilla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cannoni, mitragliere e sistema SAAM-ESD: quale fregata va in soccorso alla Flotilla

