Cannabis light flop del governo | il divieto non funziona I produttori | Andiamo avanti
Nel decreto sicurezza l’esecutivo ha provato a bloccare la marijuana con basso contenuto di thc. Ma i giudici liberano i coltivatori arrestati: “Non si tratta di una sostanza drogante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Cannabis light, Magi alla Camera con la ‘cima’ all’occhiello
Soverato, arrestato titolare di negozio di cannabis light: sequestrati oltre 2,5 kg di droga
L’Ue chiede regole comuni sulla canapa: così la stretta del governo Meloni sulla cannabis light rischia di saltare
Primi sequestri di cannabis light nel Torinese: decine di negozianti indagati
Il fatturato dei commercianti foggiani della cannabis light stroncato dal 'trabocchetto" del decreto Sicurezza. Titolari di grow-shop e smart-shop sull'orlo del lastrico: "Non si vende quasi più nulla. Viviamo nell'incertezza e non possiamo più investire nelle nostre
Cannabis light: dopo l’ennesima inchiesta flop, chi risarcisce gli imprenditori?; Nuovo Codice della Strada, arriva la diffida al Governo: cosa sta succedendo; Luca Marola: “Se l’attuale governo vuole vietare la cannabis light, allora prima era legale!”.
Blitz nelle rivendite di cannabis light a Torino: sequestrate tonnellate di infiorescenze, negozianti rischiano fino a 20 anni di carcere - Dopo il decreto Sicurezza, scattano le prime operazioni contro i negozi di cannabis light: nel mirino le scorte in giacenza e i prodotti derivati dalla canapa ... Scrive torino.corriere.it
“Nessuna efficacia drogante”: così la procura boccia il sequestro della canapa. E mina il decreto del governo Meloni - La decisione potrebbe mettere in discussione l'articolo 18 del decreto Sicurezza che bandisce le infiorescenze della canapa ... Come scrive ilfattoquotidiano.it