Cannabis light flop del governo | il divieto non funziona I produttori | Andiamo avanti

Repubblica.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel decreto sicurezza l’esecutivo ha provato a bloccare la marijuana con basso contenuto di thc. Ma i giudici liberano i coltivatori arrestati: “Non si tratta di una sostanza drogante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

