Cane cade in un tombino all' interno di un cantiere | salvato dalle guardie zoofile

TRICASE – Era caduto in un tombino di ispezione degli impianti elettrici all’interno di un’area cantiere presso l’ospedale di Tricase l’esemplare di cane anziano, tratto in salvo dall’intervento delle guardie zoofile di Agriambiente Lecce.Gli operatori sono arrivati sul posto, nei pressi del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

